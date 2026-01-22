22 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:11

Adesso è ufficiale: Sohm lascia la Fiorentina e passa al Bologna di Italiano in prestito

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Adesso è ufficiale, rinforzo in mediana per il Bologna, che si è assicurato almeno fino a fine stagione le prestazioni di Simon Sohm. Come riportato da TuttoMercatoWeb, lo  svizzero arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, dopo che Giovanni Fabbian si è trasferito in maglia viola sempre a titolo temporaneo ma con obbligo di riscatto a determinate condizioni. Di seguito il comunicato dei rossoblù sul centrocampista classe 2001:
Il comunicato ufficiale del Bologna:            “II Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva”.

