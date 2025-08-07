7 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:39

Sohm, ieri primo allenamento in gruppo. Poi colloqui stretti con Pioli e partitella. Gioca con lo United?

7 Agosto · 09:30

In casa Fiorentina quella di ieri è stata la giornata di Sohm

In casa Fiorentina quella di ieri è stata (ancora una volta) la giornata di Simon Sohm. Dopo le visite mediche, il tour al Viola Park e l’ufficialità del suo trasferimento tutto avvenuto lunedì e il martedì che gli è servito per volare in Inghilterra e assistere al pari in amichevole col Nottingham Forest, ieri primo allenamento in gruppo per lo svizzero, che ha subito preso parte alla seduta del pomeriggio presso il centro sportivo del Leicester City. Corsa, colloqui stretti con Stefano Pioli e il suo staff e anche un po’ di partitella. Il lavoro sul campo – svolto anche da Sohm – ha riguardato i calciatori che hanno giocato meno di 30′ al City Ground martedì sera.

Per gli altri, Kean, Dodo, Dzeko e il resto dei big, seduta defaticante in palestra. Sul campo si è rivisto anche Rolando Mandragora, ancora alle prese con esercizi individuali per via di un infortunio patito nella prima amichevole contro la Primavera; out ancora Alessandro Bianco, anche per lui esercizi ad hoc in palestra. Oggi e domani ultimi due giorni di allenamento intensivo. Poi, con l’ultimo test, quello in programma sabato (ore 13.45 italiane all’Old Trafford) contro il Manchester United, si chiuderà ufficialmente il mese di ritiro, diviso tra Viola Park e Inghilterra. Chissà, potrebbe esserci spazio anche per Sohm. Lo scrive il Corriere dello Sport.

