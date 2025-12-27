Sohm una delusione? Corriere dello Sport: “Presto per parlare, ma finora è apparso impalpabile”

Simon Sohm di nuovo a casa. Il centrocampista svizzero tornerà dove tutto è iniziato: a Parma. Che nel lontano 2020 lo prelevò dallo Zurigo, squadra della sua città di nascita. Dopo un anno di ambientamento, diventò un titolare fisso dei Ducali allenati da Fabio Pecchia. Tanto che nel gennaio 2024 rinnovò il suo contratto. L’estate successiva lo rapì la Fiorentina che, offrendo 15 milioni di euro più 1 di bonus, se lo aggiudicò. Operazione chiusa a titolo definitivo. I viola pensavano di aver acquistato un incontrista, il classico frangiflutti, invece Sohm ha le caratteristiche della mezzala di spinta. Controllo orientato e accelerazione. Almeno sulla carta, visto che finora non l’ha dimostrato.

Forse è presto per parlare di delusione – nel caso dovremmo riferirci un po’ a tutta la squadra – ma finora il classe 2001 è apparso impalpabile. Troppo spesso avulso dal gioco, spaesato, confuso. L’intervista che ha rilasciato nell’immediato post gara di Losanna-Fiorentina ne è il manifesto: «Non so spiegare il perché di questo momento. Non so se sia vero che ci aiutiamo poco. Non so cosa dire». Il festival dello smarrimento. Sta di fatto che la Fiorentina ha investito una cifra alta su di lui, e non ha alcuna intenzione di gettare la spugna. Sohm vuole ingranare la marcia, per sé e per la squadra. Spera di poter provare le sue doti, anche solo da subentrante. Farlo contro il suo passato avrebbe senz’altro un sapore diverso. Lo scrive il Corriere dello Sport.