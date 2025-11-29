29 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 20:19

La Gazzetta dello Sport riporta: “Sohm è la certezza di Vanoli, lo svizzero va verso una maglia da titolare”

Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Mirko Carmignani

29 Novembre · 17:47

Aggiornamento: 29 Novembre 2025 · 17:47

di

Il giocatore svizzero è diventato un titolare fisso per Paolo Vanoli e giocherà anche domani a Bergamo contro l'Atalanta

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Vanoli avrebbe deciso su chi puntare in mediana con Sohm ormai titolare inamovibile per l’ex mister granata. Con lui nel mezzo di sicuro Mandragora, mentre per il posto di play ci sono tanti dubbi tra Fagioli e Nicolussi Caviglia, ma di certo lo svizzero parte in testa con i suoi muscoli per rinforzare la mediana.

L’ex Parma è rimasto in panchina giovedì sera contro l’Aek Atene proprio per essere fresco in vista di domani quando i viola sfideranno un centrocampo molto forte e completo con Ederson e De Roon che garantiscono qualità e forza fisica.

