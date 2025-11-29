La Gazzetta dello Sport riporta: “Sohm è la certezza di Vanoli, lo svizzero va verso una maglia da titolare”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Vanoli avrebbe deciso su chi puntare in mediana con Sohm ormai titolare inamovibile per l’ex mister granata. Con lui nel mezzo di sicuro Mandragora, mentre per il posto di play ci sono tanti dubbi tra Fagioli e Nicolussi Caviglia, ma di certo lo svizzero parte in testa con i suoi muscoli per rinforzare la mediana.

L’ex Parma è rimasto in panchina giovedì sera contro l’Aek Atene proprio per essere fresco in vista di domani quando i viola sfideranno un centrocampo molto forte e completo con Ederson e De Roon che garantiscono qualità e forza fisica.