Corriere dello Sport: “Sohm centrocampista offensivo, non di interdizione. Pagato 16 milioni ma i dubbi aumentano”

Sohm si era presentato a inizio agosto parlando apertamente di Champions; concetto ribadito anche ai nostri taccuini un mese fa. «Dobbiamo avere sogni importanti. L’inizio non è stato facile, ma ci serve tempo». Il tempo passa e il mese successivo ha seguito la falsariga del primo anzi, se possibile con ancora più difficoltà. 29′ contro il Como, 11′ a Pisa, fuori sia contro il Sigma Olomouc sia contro la Roma a causa di una fascite plantare che lo sta condizionando anche in questi giorni (e che l’ha costretto a rinunciare alla chiamata della Svizzera). E dire che la sua avventura in viola era partita da favola: gol all’esordio, al primo pallone toccato e per giunta a Old Trafford, nell’amichevole con lo United. Poi anche il classe 2001 è stato frenato dalle difficoltà di squadra (prima di quelle fisiche) e della confusione tattica: nasce tutto da un possibile equivoco, quello di essere convinti di aver acquistato un calciatore di interdizione, trovandosi poi un centrocampista con evidente propulsione offensiva. I dubbi su un investimento pesante (16 milioni versati al Parma in estate) continuano ad aumentare. Tra i tanti ardui compiti di Pioli c’è quello recuperare un calciatore che doveva essere un pilastro del suo undici titolare. «Se Sohm non gioca è perché non mi sta convincendo» ha detto lo stesso Pioli prima del debutto nel girone di Conference. Una frase che serve da sprone per l’ex Parma: dovrà riconquistare l’allenatore che ha creduto in lui e l’ha voluto fortemente e poi conquistarsi il popolo fiorentino.