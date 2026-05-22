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La Gazzetta dello Sport titola: "Neanche Sohm verrà riscattato, lo svizzero tornerà alla Fiorentina"

Il giocatore elvetico, dopo dei mesi a Bologna, torna in viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2026 18:10
La Gazzetta dello Sport titola: "Neanche Sohm verrà riscattato, lo svizzero tornerà alla Fiorentina" -
Bologna
Sohm
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La Gazzetta dello Sport riporta che anche il centrocampista svizzero Simon Sohm, ora in prestito al Bologna, tornerà in viola, infatti nonostante Italiano lo abbia molto impiegato, il giocatore non ha convinto e farà parte del gruppo di chi rientra alla Fiorentina. Non sarà così, invece, per Fabbian per cui i viola dovranno pagare la cifra per l'obbligo di riscatto.

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