Da Cremona: “Sohm è il preferito per rafforzare il centrocampo dei grigiorossi a gennaio”

Da Cremona: "Sohm è il preferito per rafforzare il centrocampo dei grigiorossi a gennaio"

12 Gennaio · 14:15

12 Gennaio · 14:15

Il centrocampista svizzero della Fiorentina potrebbe andare a Cremona in questa sessione di mercato per rafforzare il centrocampo

Secondo quanto riportato da Cremona Sera, il centrocampista svizzero della Fiorentina Simon Sohm è il preferito per la mediana dei grigiorossi come anticipato anche da Sky. Il giocatore era titolare inamovibile per Vanoli dopo le prime uscite, ma adesso è stato scavalcato ed è finito in fondo alle gerarchie. In viola Sohm è arrivato per essere colui che potesse dare corsa e muscoli alla causa gigliata, ma non ha mai rispettato il costo di 15 milioni spesi dalla Fiorentina in estate per strapparlo al Parma.

Sohm in viola ha fatto 9 presenze in campionato e 4 in Conference con solo il gol a Magonza come punto più alto della sua stagione, per il resto non si è visto un granché da lui a Firenze.

