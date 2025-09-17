Sohm: “De Gea impressionante, ci fa sentire più sicuri. Kean è fortissimo”

Simon Sohm, giocatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport: “All’inizio ho legato soprattutto con quelli che parlano tedesco, quindi Gosens ma anche Pongracic e Dzeko. Poi anche con Kean e Ndour, ma mi sto trovando bene con tutti. Kean è fortissimo. Ma anche lottare con Pongracic ogni giorno è difficile, è forte fisicamente e tecnicamente. Poi mi piace tanto anche Gudmundsson. De Gea? Non ho mai giocato o visto uno così forte tra i pali, è impressionante. Ci fa sentire più sicuri e anche come ragazzo è fantastico.

Abbiamo tanti giocatori con molta qualità, siamo forti e lo sappiamo, adesso dobbiamo dimostrarlo sul campo e questa è la cosa più difficile. Ma stiamo lavorando per farlo. I tifosi sono sempre accanto a noi. Anche dopo la sconfitta contro il Napoli, anche se non abbiamo giocato una grande partita, ci hanno applaudito. Como? Mi piace molto come giocano e hanno individualità importanti, su tutti Nico Paz. Anche l’anno scorso col Parma abbiamo sofferto contro di loro”.