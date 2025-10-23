Cecchi: “La Fiorentina non gioca contro Pioli, non ho visto problemi nello spogliatoio”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare del pessimo momento viola: “La Fiorentina non può essere questa, va bene che le aspettative sono state messe troppo in alto probabilmente, però non siamo da ultimo posto in classifica. Probabilmente è stata intrapresa una via troppo complessa per questi giocatori ed ora magari Pioli tenterà di tornare verso un gioco più semplice con le ripartenze e le verticalizzazioni.”

Prosegue: “La cosa più importante è che Pioli deve avere in mano la squadra così da correggere in corso quello che non va, non credo che la Fiorentina giochi contro di lui come abbiamo visto la Roma l’anno scorso quando venne qua contro Palladino. A me non pare che i giocatori siano contro Pioli, ci sono dei problemi ma comunque l’impegno non manca vedi la gara contro la Roma di qualche settimana fa.”

Sulla Formazione: “Mi aspetto tanti cambi come ha detto anche Pioli perché domenica c’è il Bologna e bisogna fare dei punti, non so se giocherà Gudmundsson o Dzeko in attacco con Piccoli, poi mi aspetto dei cambi in difesa e magari rivedere Sohm che è stato una grande delusione per ora.”