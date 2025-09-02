Sohm: "I primi 4 posti in classifica sono alla nostra portata. Ora dobbiamo costruire un gruppo vero"

Sohm ha parlato ai microfoni del portale tedesco Blick, queste le parole del nuovo centrocampista della Fiorentina:L’obiettivo di ogni calciatore è quello di vestire la maglia di una nazionale maggior...

Sohm ha parlato ai microfoni del portale tedesco Blick, queste le parole del nuovo centrocampista della Fiorentina:

L’obiettivo di ogni calciatore è quello di vestire la maglia di una nazionale maggiore. Per questo, quando arriva un’opportunità da parte di una federazione, non vedo motivo per rifiutarla. Come sempre, darò il massimo: voglio essere parte integrante del progetto e lottare per conquistare un posto da titolare. Quanto alla scelta di Kospo di dire no alla Svizzera, è una decisione personale: se ha deciso così e resta fermo nella sua convinzione, allora significa che è la scelta giusta e va rispettata.

Oggi parlo fluentemente l’italiano, e questo ha certamente facilitato il mio inserimento. Da compagni come Gosens e Dzeko ho tanto da imparare, soprattutto dal punto di vista mentale, grazie alla loro esperienza di alto livello. Ho le idee chiare sul percorso da seguire. Se sarò titolare non lo so, ma fino a qui le mie prestazioni sono state positive e questo mi dà fiducia per partire.

A Firenze si percepiscono subito aspettative diverse, sia all’interno che all’esterno del club. Io però cerco di concentrarmi su ciò che posso dare: segnare, servire assist e aiutare la squadra. Per qualità, credo che i primi quattro posti siano alla nostra portata, anche se molto dipenderà da tanti fattori. Adesso la priorità è costruire una vera unità di gruppo, ma le sensazioni sono positive.