Sohm torna a Parma: l’ex vuole riscattare una prima parte di stagione molto deludente in viola

Simon Sohm è stato acquistato dalla Fiorentina in estate per 15 milioni con l’etichetta di centrocampista muscolare capace di fare la doppia fase che Pioli voleva tanto nei suoi giocatori, invece la stagione dello svizzero al momento è deludente con Pioli che lo ha usato poco e Vanoli che lo aveva esaltato, ma senza successo ed ecco che nella sua annata c’è il gol al Mainz come punto massimo, poi l’assist a Piccoli a Genova e niente più perché Sohm non è mai stato l’uomo in più di Parma.

Domani torna proprio in Emilia da ex con tanti che hanno gioito quando è sceso verso la Toscana. Sohm non ha mai fatto vedere le caratteristiche di Parma dove aveva segnato 4 gol in un campionato e ancora più indietro aveva riportato i ducali in A dopo anni in cadetteria dove nemmeno la Fiorentina vuole finire dopo 5 mesi orribili che l’hanno relegata all’ultimo posto.

Domani è una grossa occasione pure per lui per smentire gli scettici e far capire ai fiorentini perchè sono stati spesi 15 milioni per portarlo in viola anche con gennaio alle porte dove lo svizzero dovrà decidere del suo futuro con un Mondiale all’orizzonte tra le fila elvetiche. Sohm a Parma perché Manchester ad agosto non deve essere stata solo un’illusione.