Sohm si allena già con i nuovi compagni a Bologna, si attende solo l'annuncio ufficiale del club

Fiorentina e Bologna hanno concluso un scambio di mercato importante. Infatti le due società si sono scambiate in prestito Giovanni Fabbian e Simon Sohm. Fabbian già nella giornata di ieri aveva svolt...

A cura di Redazione Labaroviola 21 gennaio 2026 12:13

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