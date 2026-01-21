Sohm si allena già con i nuovi compagni a Bologna, si attende solo l'annuncio ufficiale del club
Fiorentina e Bologna hanno concluso un scambio di mercato importante. Infatti le due società si sono scambiate in prestito Giovanni Fabbian e Simon Sohm. Fabbian già nella giornata di ieri aveva svolt...
Fiorentina e Bologna hanno concluso un scambio di mercato importante. Infatti le due società si sono scambiate in prestito Giovanni Fabbian e Simon Sohm. Fabbian già nella giornata di ieri aveva svolto le visite mediche ed era già stato immortalato dal club al Viola Park. Mentre per Sohm sono uscite questa mattina le prime immagini da calciatore del Bologna. Infatti come pubblicato su X dal giornalista Pietro Celeste l'ex centrocampista della Fiorentina si sta allenando con i nuovi compagni nella rifinitura prima dell'Europa League.
Sohm infatti arriva al Bologna in prestito con un diritto di riscatto fissato intorno ai 14 milioni di euro. Mentre Fabbian che fa il percorso inverso si unisce alla Fiorentina in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Con il riscatto che è fissato a 15 milioni di euro