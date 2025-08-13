Sohm: "Qui per fare una grande stagione, voglio aiutare la Fiorentina a vincere più partite possibili"

Il centrocampista svizzero, appena arrivato in viola dal Parma, è stato presentato oggi al Viola Park alla stampa

Oggi in conferenza stampa è stato presentato il nuovo acquisto viola Simon Sohm, proveniente dal Parma. Ecco le sue prime parole: "Mi piace il progetto, sono qui per aiutare la squadra ed alzare il livello che è sia il mio obiettivo che quello della squadra. Voglio giocare con la mia fisicità come mi ha detto il mister con le mie corse sia sul piano difensivo che offensivo perché so fare entrambe le fasi."

Prosegue sul salto da Parma: "Per me è stato un grande inizio qua perché ho segnato subito e ora voglio continuare così, mi sento già molto bene con la squadra. Si tratta di un nuovo step ed è perfetta come situazione dove posso fare molto bene. Ho parlato con chi si è occupato del trasferimento e avevo fiducia riguardo al mio arrivo, so che vogliamo fare una grande stagione con tante vittorie anche in Conference."

Sugli obiettivi personali: "Voglio fare più gol ed assist per il bene della Fiorentina, sono un giocatore box to box e il mio idolo è Yaya Touré che faceva questo benissimo, voglio crescere con la Fiorentina, credo che la squadra sia pronta per affrontare i tre fronti ed essere competitivi sempre."

Sulle sue caratteristiche: "Mi trovo bene sia a due che a 3, non ho problemi a trovare la mia posizione in campo. So che c'è un bel progetto e voglio solo fare punti per il resto sarà il mister a decidere come giocare, io sento la sua fiducia come quella di tutto il gruppo che mi ha accolto benissimo."