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Corriere dello Sport: "Bologna chiaro su Sohm, troppi i 13 milioni. O cifre riviste, o rientra alla Fiorentina"

Il centrocampista è arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 11:16
Corriere dello Sport: "Bologna chiaro su Sohm, troppi i 13 milioni. O cifre riviste, o rientra alla Fiorentina" - Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Sohm
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Il Bologna dovrà fare cassa questa estate. Mancheranno gli introiti europei per i rossoblù, con diverse operazioni da fare. Anche per questo, la posizione del club felsineo su Simon Sohm è chiara. Il centrocampista arrivato a gennaio con un diritto di riscatto in favore del Bologna tornerà alla Fiorentina, a meno che non vengano rivisitate le cifre dell’affare (circa 13 milioni). Lo scrive il Corriere dello Sport.

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