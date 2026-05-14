Corriere dello Sport: "Bologna chiaro su Sohm, troppi i 13 milioni. O cifre riviste, o rientra alla Fiorentina"
Il centrocampista è arrivato a gennaio in prestito con diritto di riscatto
A cura di Redazione Labaroviola
14 maggio 2026 11:16
Il Bologna dovrà fare cassa questa estate. Mancheranno gli introiti europei per i rossoblù, con diverse operazioni da fare. Anche per questo, la posizione del club felsineo su Simon Sohm è chiara. Il centrocampista arrivato a gennaio con un diritto di riscatto in favore del Bologna tornerà alla Fiorentina, a meno che non vengano rivisitate le cifre dell’affare (circa 13 milioni). Lo scrive il Corriere dello Sport.