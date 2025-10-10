Nazione: “Per Sohm è arrivata l’ora di battere un colpo: aspettative fin qui disattese”

All’appello fin qui sono mancati in diversi. Tra gli altri, uno è sicuramente Simon Sohm, arrivato nel corso dell’estate dopo una lunga trattativa col Parma, ma fin qui in difficoltà nel trovare la giusta collocazione nella mediana viola. Pensieri e ipotesi estive gli avevano appiccicato lo status di imprescindibile lì nel mezzo. Gran fisico ma anche buona tecnica, gamba per portare il pallone da un’area di rigore all’altra. Insomma, il classico centrocampista box to box, con anche un discreto tiro da fuori (4 gol nello scorso campionato). Alternativa al costoso Kessié. E già questo è bastato per caricarlo di aspettative.

Aspettative fin qui disattese. Perché Sohm la sua nuova dimensione non l’ha trovata. Buon approccio nell’esordio a Manchester. Gol, ottime giocate. Più avanti poco 0 nulla. Titolare fino al Napoli, salvo poi scivolare in panchina complice l’inserimento di Nicolussi Caviglia. Due che, per caratteristiche, potrebbero anche giocare insieme. Poi una fastidiosa fascite plantare che lo ha tolto di mezzo e gli ha fatto saltare anche la nazionale. «Se in questo momento non gioca è perché non mi sta convincendo», aveva detto Pioli. Ma è un investimento comunque da difendere. Perché la Fiorentina lo ha pagato 15 milioni. Cifra che ai più parse esagerata, ma il club viola ha sempre creduto molto nelle qualità di Sohm. Nel suo avvio ha pagato anche un po’ di confusione tattica che ha coinvolto tutta la squadra. Ma se ci sei, Simon, è l’ora di battere un colpo. Lo scrive La Nazione.