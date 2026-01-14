14 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 21:56

Amerini: “A me piaceva molto Sohm, l’anno scorso ho visto ottime prestazioni, proverei a rilanciarlo ora”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

14 Gennaio · 18:13

Daniele AmeriniSohm

L’ex viola promuove il nuovo corso dirigenziale e indica nel centrocampista svizzero un profilo da recuperare ora che la Fiorentina ha ritrovato continuità.

Daniele Amerini, ex centrocampista della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per parlare del nuovo DS della Fiorentina, queste sono le sue parole: “Penso che sia un profilo di altissimo livello. Credo che dia una dimensione di un certo livello. Bisogna dire che oltre alle critiche si deve ringraziare Goretti del suo lavoro. Secondo me è un grande direttore, perché si è ritrovato in un momento buio della Fiorentina e ora ne sta uscendo ed è anche grazie a lui. Ora si respira un’altra aria”.

Su Vanoli: “È chiaro che ha provato qualcosa di diverso. Il Presidente non è presente fisicamente e avere la gestione di una squadra che fattura tanto non è facile. C’è stato un senso di calma e serenità, che ha portato un minimo di continuità. Oggi ho visto due partite profondamente diverse rispetto all’inizio”.

Che giocatore prenderesti? “Mi prendi alla sprovvista. A me piaceva molto Sohm, che è uno di quei giocatori che secondo me migliora se migliora la squadra, non è uno che si carica la squadra sulle spalle. Io proverei a rilanciarlo ora che la Fiorentina va meglio. L’anno scorso ho visto da parte sua ottime prestazioni”.s

