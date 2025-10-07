Bucchioni: “Pioli non sta facendo rendere i giocatori più importanti, ma anche la società deve essere presente”

A Radio Bruno è intervenuto ancora il giornalista e direttore di Italia 7 per parlare anche di Pioli: “Non me la sento di dare tutta la colpa a lui, ovviamente ha delle responsabilità perché dei giocatori non rendono, però pure la società doveva essere più presente come con Fagioli con cui non parla nessuno e non lo aiutano a risolvere i suoi problemi.”

Prosegue: “La società ha creduto che quel blocco dello scorso anno potesse performare nello stesso modo e invece questi giocatori non ci sono nel gioco, in più mi aspettavo il riscatto di Cataldi che era utilissimo a centrocampo ed ora non ce l’hai uno come lui nel mezzo e lo considero un errore non averlo ripreso perché la spesa era molto bassa.”

Su Sohm: “A Parma era un altro giocatore con una qualità notevole, ma pure lui fa parte dei calciatori che non hanno retto il salto verso la Fiorentina e ora cominciano ad essere troppi.”

Su Piccoli: “Con quel budget dovevi fare altro, è un’operazione inutile perché davanti hai Kean e di riserva Dzeko, ci voleva un centrocampista con quei soldi e non lui, ma penso sia stato un favore al procuratore.”