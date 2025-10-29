Nazione sicura: “Sohm e Ndour dal 1’. Ballottaggio Comuzzo-Marì in difesa”

Alla fine quello che scenderà in campo questa sera sarà un mix tra quanti hanno «tirato la carretta» nell’ultimo periodo e alcune forze fresche che hanno fin qui accumulato meno minuti. Lo ha deciso Pioli al termine di una rifinitura che è stata più tirata che mai: un allenamento duro, dove ogni giocatore ha dato prova di volersi giocare le proprie chance in vista di una gara – quella odierna contro l’Inter – che mette in palio punti pesantissimi. Certo qualche cambio, rispetto all’undici che ha iniziato la sfida con il Bologna ci sarà. E riguarderà in particolare la difesa e il centrocampo dove, potrebbero esserci fino a tre volti nuovi rispetto alla formazione dell’ultimo turno di campionato.

Nella linea a tre davanti a De Gea, è aperto il ballottaggio tra Comuzzo e Marí, con il 2005 che – in caso di impiego – dovrebbe però agire sul centrodestra: la sensazione è che alla fine, però, là dietro non verrà toccato nulla. In mezzo al campo sembra essere arrivato il momento – dopo quattro gare di fila dal 1′ – di un turno di riposo per Nicolussi Caviglia, che potrebbe lasciare la gestione della regia a Mandragora. Già, ma con chi al fianco?

Fazzini al momento sembra essere un po’ più indietro nelle gerarchie che a San Siro ha in mente di proporre una mediana più fisica. Gli indiziati principali per il ruolo di mezzali sono due: Ndour (che ha giocato bene a Vienna pur senza incantare domenica) e Sohm (che sarebbe alla prima da titolare dopo l’infortunio al piede). In attacco poi spazio al tandem che nelle ultime uscite ha dato concreti segnali di risveglio, quello formato da Gudmundsson e Kean. Lo scrive La Nazione.