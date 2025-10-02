2 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 12:46

Nazione conferma: “Sohm oggi in tribuna”. Ma Pioli svela: “Se non gioca è perché non mi sta convincendo”

Sohm ha una fascite plantare

Sohm rimarrà in tribuna per la sfida di Conference. È stato l’allenatore, Pioli a spiegare perché nelle scelte per la formazione di questa sera non ci sarà Sohm. «Non sta bene per una fascite plantare». Poi, a una seconda domanda, Pioli ha allargato il concetto, prendendo come riferimento il mercato. «Le scelte di mercato son state condivise e fatte con l’idea di potenziare la squadra: certe caratteristiche che ci mancavano sono state trovate. Se Sohm non gioca è perché non mi sta convincendo». Lo riporta La Nazione.

