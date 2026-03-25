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Corriere dello Sport: “Sohm? Il Bologna deciderà solo a fine campionato se riscattarlo o meno”

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Corriere dello Sport: “Sohm? Il Bologna deciderà solo a fine campionato se riscattarlo o meno”

Redazione

25 Marzo · 10:05

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 10:05

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Decisive le prestazioni dello svizzero da qui a fine stagione

Per quanto riguarda la posizione di Simon Sohm va detto quanto segue: a oggi sia Vincenzo Italiano che Sartori e Di Vaio sono contenti di quello che è il suo rendimento e di come sta lavorando anche nel corso della settimana, ma solo a fine campionato si ritroveranno per fare il punto della situazione e decidere se sarà opportuno trovare un accordo con la Fiorentina essendo entrati nell’ordine di idee di esercitare il diritto di riscatto oppure se di contro lasciarlo alla Viola e di conseguenza buttarsi su un’altra strada. Come potete capire, l’eventuale permanenza di Sohm a Bologna sarà figlia anche di quello che lo svizzero farà e di come lo farà da qui alla fine dell’annata. Ma in questo vertice tra il governo del Bologna e Italiano la priorità riguarderà l’aspetto tattico, nel senso che l’allenatore rossoblù dovrà informare l’area tecnica su quella che è la sua idea per la squadra di domani, perché nel caso in cui decidesse di giocare con il 4-2-3-1 sarebbe un conto mentre nel caso in cui invece scegliesse di proporre il 4-3-3 lo scenario inevitabilmente cambierebbe. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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