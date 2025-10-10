10 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:06

Corriere dello Sport: “Dodò e Fazzini sulla via del recupero. Situazione più complicata per Sohm”

Firenze, Stadio Franchi, 17.09.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

10 Ottobre · 08:53

FiorentinaSohm

Il giovedì di lavoro al Viola Park porta qualche novità

Il giovedì di lavoro al Viola Park porta qualche novità sulla condizione dei tre infortunati di casa Fiorentina: Dodò, Jacopo Fazzini e Simon Sohm si sono allenati a parte, coi primi due – rimasti acciaccati dopo la sfida interna con la Roma – che sembrano sulla via del recupero e potranno tornare a disposizione completa di Stefano Pioli nelle prossime giornate; situazione più complicata per Sohm, alle prese con una fascite plantare che gli ha fatto saltare il Sigma Olomouc in Conference, la Roma in campionato e la convocazione con la Nazionale svizzera. Lo riporta il Corriere dello Sport.

