Corriere dello Sport: “Dodò e Fazzini sulla via del recupero. Situazione più complicata per Sohm”

Il giovedì di lavoro al Viola Park porta qualche novità sulla condizione dei tre infortunati di casa Fiorentina: Dodò, Jacopo Fazzini e Simon Sohm si sono allenati a parte, coi primi due – rimasti acciaccati dopo la sfida interna con la Roma – che sembrano sulla via del recupero e potranno tornare a disposizione completa di Stefano Pioli nelle prossime giornate; situazione più complicata per Sohm, alle prese con una fascite plantare che gli ha fatto saltare il Sigma Olomouc in Conference, la Roma in campionato e la convocazione con la Nazionale svizzera. Lo riporta il Corriere dello Sport.