Cherubini non ha dubbi: “Sohm ragazzo serio, nel tempo dimostrerà le sue qualità alla Fiorentina”

Difficile dar giudizi senza sapere cosa stia succedendo a Firenze

Federico Cherubini ad del Parma, ai microfoni di TMW, ha parlato anche di Sohm: “Difficile dar giudizi senza sapere cosa stia succedendo a Firenze, se non vedere un po' le partite. Sohm è un giocatore solido e di grande rendimento. Sono convinto che nel tempo riuscirà a mostrare le sue qualità. È un ragazzo serio, un professionista serio”.