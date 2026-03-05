5 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:30

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Nazione: “Sohm? Pioli lo ha voluto a tutti i costi. La Fiorentina lo ha strapagato, potrebbe tornare a Firenze”

Rassegna Stampa

Nazione: “Sohm? Pioli lo ha voluto a tutti i costi. La Fiorentina lo ha strapagato, potrebbe tornare a Firenze”

Redazione

5 Marzo · 08:51

Aggiornamento: 5 Marzo 2026 · 08:51

TAG:

BolognaFiorentinaPioliSohm

Condividi:

di

Sohm non ha avuto l’impatto che la Fiorentina sperava

Affari. Più o meno riusciti. Lo dirà il tempo. Per adesso bocciati. Sicuramente Simon Sohm non ha avuto l’impatto che la Fiorentina sperava sulla propria stagione. Stefano Pioli lo ha voluto a tutti i costi, una volta capito che per il fedelissimo Kessie non ci sarebbe stato niente da fare nel corso dell’estate.

La Fiorentina lo ha strapagato per portarlo via dal Parma, con 16 milioni e spiccioli che oggi è lecito rimpiangere. Il centrocampista perse quota già al tramonto della gestione Pioli, con Vanoli non è mai sbocciato il feeling. La cessione al Bologna con un diritto di riscatto tutto da valutare. Potrebbe tornare a Firenze. Lo riporta LaNazione.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio