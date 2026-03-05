Nazione: “Sohm? Pioli lo ha voluto a tutti i costi. La Fiorentina lo ha strapagato, potrebbe tornare a Firenze”

Affari. Più o meno riusciti. Lo dirà il tempo. Per adesso bocciati. Sicuramente Simon Sohm non ha avuto l’impatto che la Fiorentina sperava sulla propria stagione. Stefano Pioli lo ha voluto a tutti i costi, una volta capito che per il fedelissimo Kessie non ci sarebbe stato niente da fare nel corso dell’estate.

La Fiorentina lo ha strapagato per portarlo via dal Parma, con 16 milioni e spiccioli che oggi è lecito rimpiangere. Il centrocampista perse quota già al tramonto della gestione Pioli, con Vanoli non è mai sbocciato il feeling. La cessione al Bologna con un diritto di riscatto tutto da valutare. Potrebbe tornare a Firenze. Lo riporta LaNazione.