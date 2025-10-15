Nazione: “Sohm verso la convocazione, fascite superata. Pongracic in ballottaggio con Comuzzo”

Buone notizie sono comunque arrivate dalla seduta di ieri. Alla partitella hanno partecipato tutti i calciatori che avevano da smaltire qualche problema fisico. Arruolabili, dunque, Dodo e Fazzini, ma anche Sohm, che ha superato la fascite plantare che lo ha costretto ai box contro la Roma. Anche lui viaggia spedito verso la convocazione. Non destano particolare preoccupazione nemmeno le condizioni di Pongracic, uscito dopo un’ora di gioco nel match tra Croazia e Gibilterra, anche se il croato è in ballottaggio con Comuzzo per un posto in difesa come braccetto di destra. Lo scrive La Nazione.