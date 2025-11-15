15 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Quando rientrano i nazionali della Fiorentina? Gudmundsson torna lunedì, Dzeko e Sohm mercoledì

News

Redazione

15 Novembre · 12:27

Sono 6 i calciatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali per le partite di qualificazione al mondiale. Calciatori che torneranno a disposizione di Vanoli al Viola Park solo una volta terminati gli impegni. Dunque considerato il cambio di allenatore e il lavoro intenso che si sta svolgendo a Bagno a Ripoli prima rientreranno a disposizione meglio è per la Fiorentina. Il primo è rientrare sarà Gudmundsson, che domani sfiderà l’Ucraina per una delicatissima sfida che vale l’accesso ai play off. Poi Gudmundsson tornerà in Italia lunedì,

Poi sarà la volta di Pongracic che lunedì sarà impegnato con la sua Croazia già qualificata al mondiale per fare ritorno a Firenze Martedì. Infine Mercoledì torneranno tutti gli altri: Sohm, Dzeko, Fortini e Comuzzo. Vanoli ha comunque potuto lavorare con una rosa ampia per la sosta e avrà 3 giorni di tempo con tutta la rosa a disposizione per preparare la sfida con la Juventus

