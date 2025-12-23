23 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:25

Repubblica svela: “Dzeko, Marì e Sohm potrebbero lasciare la Fiorentina. Paratici pensa al mercato”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Redazione

DzekoFiorentinaMarìSohm

di

Serviranno a gennaio delle uscite per dei nuovi innesti

Manca ancora da definire qualche passaggio, ma la questione con Fabio Paratici è praticamente risolta. La scelta dei dirigenti della Fiorentina è di quelle spartiacque perché si tratta di un contratto molto lungo (quattro anni e mezzo) ad un dirigente top, pur reduce da vicissitudini note. Sebbene Goretti rimanga nel suo ruolo, sarà Paratici ad occuparsi del mercato.

La trattativa ha subito una forte accelerata considerando che Giuntoli sembrava l’unica figura in pole. Mercoledì sera la dirigenza ha incontrato Paratici prospettandogli un ruolo di enorme responsabilità sulla parte sportiva. Si attende solo l’ufficialità, ma Paratici sta già pensando alle prime mosse da fare che dovrebbero portare 4-5 giocatori.

Vanoli si aspetta un esterno come minimo ed in generale dovrebbe arrivare almeno un rinforzo per reparto. Serviranno inevitabilmente delle uscite. Tra i principali candidati a lasciare la Fiorentina c’è Dzeko, ma anche Pablo Mari e Sohm. Per Gudmundsson invece è difficile pensare di separarsi proprio nel momento in cui si è visto qualche segnale. Lo riporta Repubblica.

