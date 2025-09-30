Il mercato della Fiorentina non paga: con il Pisa 60 milioni di euro per i nuovi acquisti in panchina

Non sta funzionando praticamente niente in questa Fiorentina, la squadra non gira ed infatti stiamo assistendo alla peggior partenza della Fiorentina nell'era dei 3 punti. C'è un altro aspetto da sott...

Non sta funzionando praticamente niente in questa Fiorentina, la squadra non gira ed infatti stiamo assistendo alla peggior partenza della Fiorentina nell'era dei 3 punti. C'è un altro aspetto da sottolineare, il mercato estivo nonostante sia stato molto oneroso in questo momento non sta pagando i dividendi sul campo. Non tanto per le prestazioni dei nuovi arrivati, che certo stanno giocando male ma non peggio di tutto il resto della rosa. Quanto più per il fatto che molti di questi nemmeno giocano.

Contro il Pisa dal primo minuto sono rimasti seduti in panchina Sohm che è stato pagato 17 milioni, Piccoli pagato 27 milioni e Fagioli che è stato riscattato per più di 13,5 milioni. Oltre a Dzeko che è arrivato a parametro 0 ma che guadagna 2 milioni di euro a stagione. Senza contare Comuzzo per cui nelle ultime due sessioni di calciomercato sono arrivate offerte da 35 milioni di euro. Praticamente seduti in panchina a Pisa c'erano quasi 100 milioni di euro. Cifre che ti aspetti dal Real Madrid non dalla Fiorentina