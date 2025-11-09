9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 15:00

Sohm: “Con Vanoli mentalità nuova. Abbiamo lavorato intensamente, vogliamo tornare a vincere”

9 Novembre · 14:46

Nel prepartita di Genoa-Fiorentina, Simon Sohm ha parlato del momento della squadra e dell’arrivo del nuovo allenatore, spiegando come il gruppo stia vivendo i cambiamenti e preparandosi alla sfida:

«Il clima è molto buono. Abbiamo parlato tanto e lavorato intensamente negli ultimi due giorni con il nuovo mister. Penso che siamo pronti per questa partita. Il nuovo allenatore ci sta trasmettendo una mentalità un po’ diversa: finora non abbiamo vinto e questo è ciò che vogliamo cambiare. Ha parlato molto di questo e ci ha spinto a reagire e a dare qualcosa in più.»

