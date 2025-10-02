Convocati Fiorentina: Sohm è out per infortunio, ha la fascite plantare. Kean è out per squalifica
Stefano Pioli ha diramato l'elenco dei convocati della Fiorentina per la sfida di oggi alle 21:00 al Franchi contro il Sigma Olomuc, valevole per la 1° giornata della Conference League. Oltre al Lampt...
Stefano Pioli ha diramato l'elenco dei convocati della Fiorentina per la sfida di oggi alle 21:00 al Franchi contro il Sigma Olomuc, valevole per la 1° giornata della Conference League. Oltre al Lamptey che sarà assente ancora per diversi mesi manca anche Simon Sohm che come rivelato da Pioli soffre di una fascite plantare. Non ci sarà neppure Kean per squalifica. Questo l'elenco completo:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KOUADIO Eddy Nda Konan
11) LEZZERINI Luca (P)
12) MANDRAGORA Rolando
13) MARÍ VILLAR Pablo
14) MARTINELLI Tommaso (P)
15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
16) NDOUR Cher
17) PARISI Fabiano
18) PICCOLI Roberto
19) PONGRAČIĆ Marin
20) RANIERI Luca
21) RICHARDSON Michael Amir Junior
22) SABIRI Abdelhamid
23) VITI Mattia