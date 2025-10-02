Convocati Fiorentina: Sohm è out per infortunio, ha la fascite plantare. Kean è out per squalifica

Stefano Pioli ha diramato l'elenco dei convocati della Fiorentina per la sfida di oggi alle 21:00 al Franchi contro il Sigma Olomuc, valevole per la 1° giornata della Conference League. Oltre al Lampt...

Stefano Pioli ha diramato l'elenco dei convocati della Fiorentina per la sfida di oggi alle 21:00 al Franchi contro il Sigma Olomuc, valevole per la 1° giornata della Conference League. Oltre al Lamptey che sarà assente ancora per diversi mesi manca anche Simon Sohm che come rivelato da Pioli soffre di una fascite plantare. Non ci sarà neppure Kean per squalifica. Questo l'elenco completo:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KOUADIO Eddy Nda Konan

11) LEZZERINI Luca (P)

12) MANDRAGORA Rolando

13) MARÍ VILLAR Pablo

14) MARTINELLI Tommaso (P)

15) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

16) NDOUR Cher

17) PARISI Fabiano

18) PICCOLI Roberto

19) PONGRAČIĆ Marin

20) RANIERI Luca

21) RICHARDSON Michael Amir Junior

22) SABIRI Abdelhamid

23) VITI Mattia