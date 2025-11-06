Sohm sincero: “Si vede che è un brutto momento, appena ci pressano per noi diventa difficile giocare”

Il centrocampista della Fiorentina Simon Sohm ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta con il Mainz, queste le sue parole:

“Questa sconfitta fa male. Anche se giochiamo meglio fanno sempre goal contro di noi. Questo è difficile per noi, dobbiamo fare meglio. Non so se abbiamo avuto paura, si vede che non abbiamo un momento semplice. Come ci pressano è difficile per noi giocare. In un momento così è normale. Dobbiamo alzare il livello. Abbiamo giocato bene all’inizio, poi si vede che è un momento difficile. Anche se vinciamo 1-0 appena cìè la pressione dell’avversario diventa difficile.”