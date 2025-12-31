Corriere dello Sport: “Il Genoa insiste per Mandragora. La Fiorentina lo valuta 8 milioni”

Il Genoa di Daniele De Rossi, oltre a Niccolò Pisilli (21) della Roma, guarda a Rolando Mandragora, seguito però anche da altre società. Il Grifone valuta il suo ritorno per la necessità di rafforzare in questa fase la rosa anche con giocatori esperti e carismatici: il calciatore napoletano ha già vestito la maglia rossoblù e il suo inserimento sarebbe, quindi, immediato. Dal canto suo, Mandragora dopo il rinnovo si sente molto legato al club viola, che non lascerebbe di certo a cuor leggero. La sua valutazione? Il prezzo stabilito dalla Fiorentina si aggira sugli 8 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport.