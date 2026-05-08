Probabile formazione: Mandragora torna in mediana. Harrison riposa, c’è Parisi

Vanoli non sembra orientato a cambiare molto nell'undici di partenza

Da un punto di vista della formazione Paolo Vanoli non sembra orientato a cambiare molto nell'undici di partenza rispetto a quello che è sceso in campo (si fa per dire, vista la prestazione e il risultato…) lunedì contro la Roma: la difesa dovrebbe essere confermata in blocco mentre una novità significativa potrebbe registrarsi a centrocampo, con il possibile ritorno dal 1' di Mandragora in coppia con Ndour a sostegno di Fagioli. Sugli esterni probabile turno di riposo per Harrison, con Parisi che dopo i 45' dell'Olimpico sembra destinato a tornare titolare a un mese e mezzo dall'infortunio patito contro l'Inter. Lo scrive La Nazione.