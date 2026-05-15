Corriere dello Sport: "Ndour e Mandragora restano alla Fiorentina. Spazio a loro nella squadra del futuro"

Crescita tecnica e caratteriale per Ndour. I due centrocampisti affiancheranno Fagioli

Scelta ponderata, scelta condivisa dentro al club e non a caso subito seguita da un'altra per darle forza: Ndour e Mandragora sono altri due che fanno parte di questa base, intorno a cui verrà edificata una versione di Fiorentina profondamente diversa da quella attuale. Ma a centrocampo no, proprio per mettere il play-maker piacentino nelle condizioni di rendere al meglio per quelle che sono le sue eccellenti doti, così come è riuscito a fare da dicembre in avanti dopo aver “accettato” il ruolo che Vanoli gli ha ritagliato su misura: con Ndour e Mandragora a protezione, e non solo per questo, ovviamente, i due troveranno spazio ancora nella squadra del futuro.

Di loro ci hanno messo molto, tra alti e bassi inevitabili considerata la stagione complicatissima della Fiorentina e diversamente non poteva essere, ma soprattutto l'azzurro Under 21 - che avrà anche la soddisfazione della chiamata in Nazionale da parte del commissario tecnico pro tempore Silvio Baldini - ha evidenziato una crescita tecnica e caratteriale che lo ha portato dritto nella lista dei confermati. Tre nel pieno della maturità agonistica, con margini per il 22enne Ndour, tre italiani: che è l'altro tratto distintivo di chi appartiene a questo elenco piuttosto stringato e significativo. Lo scrive il Corriere dello Sport.