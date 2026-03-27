27 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:52

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Nazione svela: “Al contrario di Solomon, Mandragora ieri non si è allenato in gruppo”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione svela: “Al contrario di Solomon, Mandragora ieri non si è allenato in gruppo”

Redazione

27 Marzo · 09:38

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 09:38

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Il suo problema al polpaccio non è mai sembrato troppo grave

La notizia che attendeva Vanoli è arrivata ieri alla ripresa degli allenamenti al Viola Park. Manor Solomon si è aggregato parzialmente in gruppo, primo passo per essere in campo alla vigilia di Pasqua col Verona. L’israeliano ha recuperato dalla lesione tra primo e secondo grado del muscolo retto femorale della coscia destra patita in occasione della sfida di ritorno contro lo Jagiellonia di circa un mese fa. Adesso ha davanti a sé una settimana di allenamenti per ritrovare brillantezza. Ieri per la Fiorentina doppia seduta di allenamento: in mattinata la squadra ha lavorato in palestra, nel pomeriggio è stata curata la parte atletica.

Al contrario di Solomon, non si è aggregato ai compagni Mandragora. Problema al polpaccio che non è mai sembrato però particolarmente grave, tanto che la Fiorentina comunicò il suo forfait contro l’Inter soltanto a scopo precauzionale. Ancora Out Lezzerini (ma anche per lui il recupero è prossimo) e Lamptey, che continua il suo programma personalizzato di recupero. Lo scrive La Nazione.

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