Di Marzio: “Il Genoa ha contattato Mandragora. Da capire se vorrà lasciare la Fiorentina”

30 Dicembre · 09:01

Se la Fiorentina aprirà alla cessione per lui sarebbe un ritorno al Genoa

A centrocampo il Genoa invece ha avuto dei contatti per Rolando Mandragora. Nel caso in cui decidesse di andare via da Firenze o i viola aprissero alla cessione per lui sarebbe un ritorno in Liguria. Lo riporta Gianluca Di Marzio.

