6 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:32

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Nazione: “Mandragora, Fortini e Dodò proveranno ad esserci con il Verona. Rolando il più vicino al rientro”

Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Mandragora, Fortini e Dodò proveranno ad esserci con il Verona. Rolando il più vicino al rientro”

Redazione

1 Aprile · 08:48

Aggiornamento: 1 Aprile 2026 · 08:48

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Per i due terzini invece servirà un po' più di pazienza

Seduta di allenamento al mattino per la Fiorentina, che dopo i due giorni di riposo concessi da Paolo Vanoli ieri è tornata al Viola Park per lavorare in vista della sfida di campionato contro il Verona. In attesa del rientro dei sei nazionali (il gruppo sarà al completo solo tra giovedì e venerdì), continuano ad allenarsi a parte i tre acciaccati già noti, ovvero Rolando Mandragora (alle prese con un problema al polpaccio accusato alla vigilia della sfida contro l’Inter), Niccolò Fortini (ko da tre settimane per problemi alla schiena) e Dodo (vittima di un problema ai flessori durante la seduta di sabato che tuttavia non ha generato lesioni). Tutti e tre proveranno a recuperare per la sfida contro l’Hellas anche se l’unico giocatore che sembra vicino al rientro è il centrocampista, mentre per i due terzini servirà un po’ più di pazienza. Lo riporta La Nazione. 

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