Mandragora: “Sono entrato e per velocizzare i tempi volevo lanciare la fascia a Marì, ma è caduta”

Firenze, Stadio Franchi, 05.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Alla fine di Losanna-Fiorentina, il viola chiarisce l’episodio, conosce il significato di quel simbolo, ma non riescono a reagire in situazioni complicate

Rolando Mandragora, è stato intervistato da Sky sport alla fine della partita Losanna-Fiorentina e ha parlato della situazione della fascia buttata per terra, queste sono le sue parole: “Sono entrato e per velocizzare i tempi volevo lanciarla a Pablo Marì, è caduta e Viti l’ha passata a Pablo. Non avrei mai fatto una cosa del genere, so cosa significa quel simbolo. Dobbiamo trovare il modo di uscire da questa situazione. Capisco che si parli di questa cosa della fascia, ma non ci aiuta anche parlare di questo. Ripeto, era solo un passaggio a chi sulla distinta era vice-capitano.

Adesso dipende solo ed esclusivamente di noi, trovare la forza di reagire da una situazione sempre più complicata. Dobbiamo scavare dentro noi stessi e trovare le forze per rialzarci. Stiamo parlando anche troppo di questo momento. Dobbiamo fare i fatti adesso. Nello spogliatoio ci diciamo le cose in faccia, di reagire, di tirare anche un calcio in più. In questo momento facciamo fatica a trovare tutto, non riusciamo a reagire in situazioni delicate ed è molto complicato così”.

