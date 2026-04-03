Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni

Vanoli non avrà diversi elementi domani a Verona a causa di vari infortuni che stanno colpendo molti giocatori

Nei convocati di Vanoli mancano diversi giocatori, infatti Mandragora, Fortini e Dodo non sono stati convocati per la partita di domani a Verona perché non hanno ancora recuperato dai loro infortuni.

Parisi rimane a casa per una brutta botta presa contro l' Inter e non ha ancora recuperato per giocare con la Fiorentina.

Solomon deve, invece, ancora recuperare completamente dall' infortunio che lo sta tenendo fuori da diverso tempo.