Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni
Vanoli non avrà diversi elementi domani a Verona a causa di vari infortuni che stanno colpendo molti giocatori
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2026 19:11
Nei convocati di Vanoli mancano diversi giocatori, infatti Mandragora, Fortini e Dodo non sono stati convocati per la partita di domani a Verona perché non hanno ancora recuperato dai loro infortuni.
Parisi rimane a casa per una brutta botta presa contro l' Inter e non ha ancora recuperato per giocare con la Fiorentina.
Solomon deve, invece, ancora recuperare completamente dall' infortunio che lo sta tenendo fuori da diverso tempo.