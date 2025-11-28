Mandragora: ”Non basta provarci, non possiamo essere questi. Dobbiamo lavorare, ci serve la vittoria”

Nel post partita della sfida di Europa League contro l’AEK Atene, persa 0-1 dalla Fiorentina, Rolando Mandragora ha espresso tutta la delusione per il momento che la squadra sta attraversando:«Sì, c’è...

Nel post partita della sfida di Europa League contro l’AEK Atene, persa 0-1 dalla Fiorentina, Rolando Mandragora ha espresso tutta la delusione per il momento che la squadra sta attraversando:

«Sì, c’è insoddisfazione, però nell’ultimo periodo ci troviamo sempre a parlare delle cose negative e non sappiamo più cosa dire. Dobbiamo lavorare e cambiare questo trend il prima possibile. Il processo non sarà breve, però dobbiamo essere sul pezzo».

Parlando dell’atteggiamento e dell'approccio migliorato in campionato nelle ultime partite ha aggiunto:

«Oggi la palla non è entrata, ma non basta dire questo: dobbiamo fare qualcosa in più».

Mandragora ha poi spiegato la difficoltà del momento:

«Faccio fatica a trovare le parole e cosa dire. Dobbiamo lavorare tanto, lavorare bene e con fiducia, anche se in questi momenti è difficile. Dobbiamo avere fiducia in noi e nelle richieste dell’allenatore».

Infine, ha concluso con un messaggio chiaro:

«Abbiamo bisogno di una vittoria. La stiamo cercando e dobbiamo ottenerla il prima possibile per affrontare le prossime gare nel miglior modo possibile. È inutile nasconderci: ci serve un risultato che ci ridia fiducia».