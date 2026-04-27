Mandragora polemico al cambio. Gazzetta: “Infastidito perché prima indicava Fagioli e poi lui”

Il retroscena del cambio che ha irritato Mandragora

Dal palo la Fiorentina ha avuto ancora qualche sussulto con Gudmunddson, che non si è mosso male in un ruolo non suo, ma senza troppa convinzione. Spartito che non è variato con Fazzini e Fabbian (entrato per Mandragora, irritato per il cambio forse anche a causa dell'errore sul tabellone luminoso, che inizialmente indicava Fagioli e non lui), a cui si è aggiunto Comuzzo nel finale. Errori e imprecisione, col caldo che ha portato le squadre ad abbassare ancora di più i giri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.