Nazione: “Mandragora conta di recuperare in breve tempo. Forse presente già a Parma”

In vista della gara del Tardini col Parma di sabato non arrivano notizie esaltanti in casa Fiorentina: Ranieri sarà squalificato mentre restano in forte dubbio sia Gosens che Fazzini, ormai autentici lungodegenti. Il tedesco si è di nuovo fermato per un piccolo acciacco al polpaccio seguìto alla lesione al retto femorale che lo aveva già messo ko a ottobre (da allora ha saltato undici partite) mentre l’ex Empoli convive ancora con dei fastidi alla caviglia.

Non destano invece grosse preoccupazioni né il taglio alla testa riportato domenica da Comuzzo (al quale già dopo la partita sono stati applicati ben quindici punti di sutura) né i problemi muscolari accusati da Rolando Mandragora domenica: il mediano è stato sostituto al 53’ per un affaticamento ma conta di recuperare in breve tempo. Forse già per Parma, dove l’allenatore, forte anche delle risposte arrivate domenica, conta di riproporre il modulo con la difesa a quattro. Lo riporta La Nazione.