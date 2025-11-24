Corriere Fiorentino sottolinea: “Mandragora tra i calciatori più determinanti della Fiorentina: 10 gol nel 2025”

Per molti la sua continua titolarità (12 presenze su altrettante gare di campionato) certifica il valore non eccelso del centrocampo viola, eppure Rolando Mandragora è uno dei calciatori più determinanti della Fiorentina. Con il gol messo a segno sabato sera al Franchi contro la Juventus, il centrocampista napoletano ha infatti tagliato il traguardo della doppia cifra nel corso dell’anno solare, 10 gol messi a segno nell’arco di un 2025 nel quale Mandragora si è rivelato se non proprio decisivo come minimo importantissimo per le sorti della squadra prima allenata da Palladino e oggi da Vanoli.

Un bottino tra i più importanti in serie A dove i centrocampisti avvezzi al gol restano merce rara, ma soprattutto la conferma di un’importanza cresciuta anno dopo anno, fin da quando nell’estate del 2022 arrivò a Firenze, via Juventus, per una decina di milioni di euro. Una cifra che doveva scontare l’esborso bianconero per la cessione di Vlahovic, si disse ai tempi, col senno di poi un investimento che ha decisamente fruttato. Perché gol a parte, in una Fiorentina alla disperata ricerca di leader, Mandragora si è (di nuovo) confermato tra i pochi in grado di prendere per mano i compagni e riportarli in quota, anche grazie a un tiro da fuori che nessun altro sembra possedere in rosa.

Dei 22 gol complessivamente segnati dalla Fiorentina nelle 17 gare fin qui giocate, tra campionato e Conference League, 3 portano la sua firma rendendolo il secondo miglior marcatore dietro solo a Gudmundsson (che però dei 4 gol fin qui segnati ne ha realizzati 2 su rigore, entrambi in campionato) mentre ancora più determinante è stato il suo ruolo in Europa. Se le 40 presenze collezionate rappresentano un record assoluto nella storia del club gli 8 gol e 4 assist raccolti in 4 edizioni consecutive di Conference League sono la testimonianza di un’incisività sotto porta che nessun centrocampista viola è riuscito a mantenere, e che oggi rappresentano un patrimonio sul quale Vanoli può costruire la sua ripartenza. E dire che la stagione di Mandragora non era cominciata sotto i migliori auspici per un problema fisico che ne aveva condizionato la preparazione estiva, tanto che Pioli aveva dovuto farne a meno per gran parte delle amichevoli estive. Invece fin dal suo rientro in pianta stabile in gruppo, con tanto di gol a Cagliari da subentrante nell’esordio in campionato, Mandragora si è pian piano ripreso i gradi di senatore della metà campo, tirando fuori la Fiorentina da una brutta situazione come quella materializzatasi dopo il gol di Kostic, nel recupero del primo tempo.

Una saetta dalla lunghissima distanza che ha fatto esplodere il Franchi e che fa il paio con il gol segnato qualche mese fa, sempre contro i bianconeri, in un 3-0 finale che costò la panchina a Thiago Motta. Non è dato sapere se al secondo centro consecutivo contro l’acerrima nemica di sempre per Mandragora lo scetticismo sia destinato a rientrare, di certo in casa viola la fiducia nei suoi confronti non è venuta meno.

Anche se non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale la società ha infatti già raggiunto l’accordo per il rinnovo di contratto, conferma di quanto Mandragora possa ancora aiutare Vanoli nel trasmettere più sicurezza a un gruppo di calciatori che prima del missile che ha superato Di Gregorio aveva continuato a mostrare grosse difficoltà nel gestire le pressioni della bassa classifica. Lo riporta il Corriere Fiorentino.