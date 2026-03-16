Mandragora: “L’annata difficile ce la siamo meritata, dobbiamo uscirne tutti insieme. Abbiamo cambiato atteggiamento”.

Rolando Mandragora è stato intervistato a fine partita da Dazn. Queste le sue parole: “Quello che abbiamo cambiato è sicuramente l’atteggiamento, abbiamo approcciato la partita bene, come dovevamo fare, poi a livello qualitativo siamo venuti fuori, siamo venuti fuori nel palleggio, abbiamo creato occasioni e i nostri attaccanti, perché oggi hanno fatto gol tutti e tre, hanno concretizzato bene le occasioni”.

Sulla classifica: “Ci sono nove partite, guardare o meno la classifica ci da poco, quello che dobbiamo fare è avere questo atteggiamento, affrontare queste nove partite come abbiamo fatto stasera, cercare di fare più punti possibili perché ce ne sono ancora tanti in palio. L’annata è più difficile da quando sono qui a Firenze però è quello che ci siamo meritati e da cui dobbiamo uscire”.

Sulle difficoltà di questa stagione: “E’ stato difficile trovare la prima vittoria, perché quando non arriva per tanto tempo diventa quasi un peso. Per noi lo è diventato inutile nasconderci, poi la prima vittoria è arrivata e ne abbiamo fatte altre. Sicuramente l’annata non rispecchia quello che è la Fiorentina, siamo in questo momento e dobbiamo uscirne tutti insieme. Abbiamo preso diverse batoste che ci hanno fatto stare male, ma non abbiamo mai abbassato il livello del lavoro e dell’intensità, anche se a volte quando l’annata è difficile in termini di risultati e di prestazione qualche domanda qualcuno se la fa giustamente”.