Gazzetta sicura: “Il futuro di Mandragora è alla Fiorentina, blindato il suo rapporto con il club”

La Fiorentina riparte da lui per la rifondazione

Il futuro di Mandragora d'altronde, parla chiaro ed è tinto di viola.Dopo i rumors di mercato della scorsa estate, Mandragora ha rinnovato il contratto fino al 2028 (con opzione per il 2029), blindando il suo rapporto con il club di Commisso. "Voglio essere un punto fermo anche per il futuro, ho sposato questo progetto", ha ribadito il centrocampista, che detiene anche il record di presenze in Conference League con la maglia viola. In un momento di rifondazione tecnica, la Fiorentina riparte dalla sua certezza più granitica. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.