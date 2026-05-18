Gazzetta: “Mandragora aveva preso male l’esclusione dai titolari. Rabbia trasformata in combustibile”

Una gemma quella per il 2-0 della Fiorentina

«Rolli oggi ha dimostrato che cosa significa il gruppo», lo ha lodato Paolo Vanoli, anche per la dedica allo sfortunato Fabiano Parisi, uscito nel primo tempo in barella (si teme la rottura del crociato), ma soprattutto per aver reagito nel modi giusto all'esclusione dall'undici iniziale. Mandragora non l'aveva presa bene però ha trasformato la rabbia in combustibile e quando è entrato, nel secondo tempo, con la gemma del 2-0 ha infiammato i tifosi della Viola, assenti all'Allianz Stadium perché hanno il divieto di trasferta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.