Parisi: “Mandragora, Ndour e Ranieri sottovalutati. Nicolò si è preso le sue responsabilità”

Fabiano Parisi, calciatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport.

C’è un compagno sottovalutato da critica e ambiente?

«Penso a Mandragora centrocampista che fa tanti gol, ma anche a Ndour. E poi dico Ranieri, che è stato fuori per un periodo: bravissimo a rimanere concentrato».



Lei è stata una giovane promessa del calcio italiano: chi lo è al Viola Park tra i ragazzi della Primavera di Galloppa?

«Balbo mi sembra davvero interessante. Gioca nel mio ruolo e ho un occhio particolare per lui. Mi piace molto. E poi c’è Braschi che ha già esordito con noi in Conference».

La Fiorentina è una delle squadre con più italiani in rosa del campionato e in Conference contro il Rakow eravate in nove in campo contemporaneamente: cosa significa?

«Che la Fiorentina è portabandiera del calcio tricolore, club che crede nei giovani italiani e contribuisce in maniera tangibile al rilancio del nostro calcio».



A proposito di italiani: Fagioli si è preso la Fiorentina e la Fiorentina ha cambiato passo.

«Lui ha contributo tantissimo alla nostra crescita, perché ha qualità e nei momenti di difficoltà sono i calciatori come lui che possono fare la differenza. Si è preso le sue responsabilità».