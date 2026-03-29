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Parisi: “Mandragora, Ndour e Ranieri sottovalutati. Nicolò si è preso le sue responsabilità”

Firenze, Stadio Franchi, 05.10.2025, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Parisi: “Mandragora, Ndour e Ranieri sottovalutati. Nicolò si è preso le sue responsabilità”

Redazione

29 Marzo · 10:29

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 10:34

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"Fagioli ha contribuito tantissimo alla nostra crescita"

Fabiano Parisi, calciatore della Fiorentina, ha così parlato al Corriere dello Sport.

C’è un compagno sottovalutato da critica e ambiente? 
«Penso a Mandragora centrocampista che fa tanti gol, ma anche a Ndour. E poi dico Ranieri, che è stato fuori per un periodo: bravissimo a rimanere concentrato».
 
Lei è stata una giovane promessa del calcio italiano: chi lo è al Viola Park tra i ragazzi della Primavera di Galloppa? 
«Balbo mi sembra davvero interessante. Gioca nel mio ruolo e ho un occhio particolare per lui. Mi piace molto. E poi c’è Braschi che ha già esordito con noi in Conference».

La Fiorentina è una delle squadre con più italiani in rosa del campionato e in Conference contro il Rakow eravate in nove in campo contemporaneamente: cosa significa? 
«Che la Fiorentina è portabandiera del calcio tricolore, club che crede nei giovani italiani e contribuisce in maniera tangibile al rilancio del nostro calcio».
 
A proposito di italiani: Fagioli si è preso la Fiorentina e la Fiorentina ha cambiato passo. 
«Lui ha contributo tantissimo alla nostra crescita, perché ha qualità e nei momenti di difficoltà sono i calciatori come lui che possono fare la differenza. Si è preso le sue responsabilità».

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