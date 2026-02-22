La crescita di Mandragora nei numeri: negli ultimi 12 mesi 14 gol e 6 assist. Meglio anche di Kean

Da quando la Fiorentina è passata al centrocampo a 3 e Mandragora è stato messo a fare la mezzala destra i suoi numeri sono cresciuti in modo esponenziale. Negli ultimi 12 mesi il centrocampista italiano ha messo insieme 20 partecipazioni al gol, nessuno ha fatto meglio nella Fiorentina. Infatti alle sue spalle c’è Kean che è fermo a quota 19 G/A dall’inizio di Febbraio scorso.

Mandragora in questo lasso di tempo ha segnato 14 reti e fornito 6 assist ai compagni. Se la partecipazione all’azione e la regia del centrocampista napoletano restano al di sotto delle aspettative, la sua capacità di segnare e di far segnare gli hanno finalmente consegnato un ruolo preciso all’interno della Fiorentina.

Per questo nonostante gli arrivi di due calciatori come Brescianini e Fabbian, Rolly come lo chiamano i compagni, resta un imprescindibile di Vanoli. Come lo è stato lo scorso anno per Palladino nella seconda metà di stagione e come lo era con Italiano anche se con un rendimento molto diverso