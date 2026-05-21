Gazzetta elogia Mandragora: "È una chiave positiva nello spogliatoio della Fiorentina"

In questo campionato ha realizzato 7 reti

Mandragora è un'altra delle certezze, anche perché al di là dell'ordine e capacità realizzativa, confermata con il gol-capolavoro di domenica scorsa a Torino contro la Juventus, c'è un aspetto caratteriale che è apprezzato e che è una chiave positiva nello spogliatoio: dedicare la rete a Parisi che si era appena infortunato per poi urlare il nome del compagno appena ha segnato, è un gesto che non può passare inosservato dentro a un gruppo. In più, in questo campionato ha realizzato 7 reti, una appena in meno di Kean (che è ancora out per il problema alla tibia) e due più di Gudmundsson. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.