Fiorentina, tra certezze e dubbi: Mandragora, Dodò e Kean in recupero, Parisi e Solomon da monitorare

Tra recuperi in vista e valutazioni ancora aperte, La Repubblica ha fatto il punto sulle condizioni della Fiorentina in vista della sfida di Conference League contro il Crystal Palace.

Le notizie positive riguardano Mandragora, pronto a rientrare dopo il problema al polpaccio che lo aveva tenuto fuori nelle ultime partite. Il centrocampista punta a una maglia da titolare, anche se resta da definire il suo minutaggio.

Buone indicazioni anche per Dodò, che dovrebbe tornare a presidiare la corsia destra dopo lo stop precauzionale. Segnali incoraggianti arrivano infine da Moise Kean: il dolore alla tibia sinistra è ancora presente, ma il lavoro degli ultimi giorni fa pensare a una sua possibile disponibilità per la sfida contro gli inglesi, con le necessarie cautele.

Rimangono invece in dubbio Parisi e Solomon. Il primo deve ancora recuperare da un fastidio persistente dopo un colpo subito contro l’Inter, mentre il secondo non ha smaltito completamente la lesione al retto femorale che lo tiene fermo da settimane. Entrambi sarebbero risorse importanti per qualità e imprevedibilità, ma la loro presenza a Londra resta incerta.

Secondo il quotidiano, la Fiorentina punta a recuperare il maggior numero possibile di giocatori per affrontare al meglio una partita fondamentale, con l’obiettivo di continuare a inseguire il sogno della Conference League.