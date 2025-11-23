Flachi: “Buon punto per smuovere la classifica, ma la Fiorentina ha troppi limiti in tutta la squadra”

A Toscana TV è intervenuto l’ex giocatore viola Francesco Flachi per parlare del pareggio della Fiorentina contro la Juventus: “Abbiamo reagito dopo il primo tempo in cui non abbiamo fatto bene, ma abbiamo molti limiti. C’è stata una reazione di 20 minuti poi nel finale abbiamo sofferto ancora ed è subentrata molto la paura di perdere. Non mi interessa il risultato perché alla fine la classifica resta quella, ma volevo vedere qualcosa per cui poter dire ok ci siamo, giocando così possiamo farcela.”

Prosegue: “Ancora bisogna lavorare molto perché la difesa soffre troppo e ora vai a Bergamo dove ci sono altri attaccanti forti, quindi bisogna sistemare il reparto perché se ti distrai in un attimo ti segnano. Mi prendo il punto ottenuto in rimonta che fa morale anche perché lo hai fatto con la Juve, mi auguro sia di buon auspicio. Quei 20 minuti sono la base su cui ricreare il campionato con una nuova mentalità.”

Sul rigore: “Va bene così, il primo a tirare la maglia è Marì, chiaramente se lo avesse concesso sarebbe cambiata la partita perché avrebbero trovato il vantaggio prima e si sarebbe messa più difficile. Possiamo dirci contenti.”

Su Mandragora: “Bellissimo gol, ma ha fatto solo quello. Chiaramente il gol fa crescere la sua valutazione, ma non è stata una prova incredibile da parte sua.”